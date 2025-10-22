TOMOOが11月12日リリースのニューアルバム『DEAR MYSTERIES』より、「餃子」の先行配信をスタートした。本楽曲は、餃子のひだを人間関係に生じる“皺寄せ”に重ね合わせ、”世で言われる「誰かの幸せは誰かの不幸せの上に成り立っている」ということ”に疑問を感じるところから生まれた楽曲。TOMOOの表現力豊かな歌声と、独自の比喩表現から紡がれるシリアスなテーマのリリックに対し、サウンド面では抜け感のあるグルーヴとピアノ