Stone Flower Bloomsが、1年ぶりとなる新曲「Dancing In The Moonlight」をデジタルリリースした。同曲は、ギターとベースのユニゾンリフで幕を開ける。骨太かつ疾走感あふれるトラックに、がなるように歌う歌謡的なメロディーが乗ることで、楽曲の持つやさぐれた色気を引き出している。2020年代以降のUKロック勢とも共鳴するような仕上がりになっている。ミックスはTakuya Tsuboi（OVERGROUND／ex.下北沢GARAGE）、マスタリングは