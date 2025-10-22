Re:nameが、配信シングル「愛はきっとLonely」をリリースした。同曲は、9月23日に出演した＜TOKYO CALLING＞で初披露した疾走感抜群のロックチューン。入場規制を記録した＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞など出演したサーキットやフェスでも立て続けに披露して、すでにコールアンドレスポンスが巻き起こるほど人気急上昇中の楽曲だ。高木一成が作曲、ヤマケンが作詞を担当している。リリースを記念して一般募集した“愛”の写真を使っ