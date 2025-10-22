新総理が就任会見に臨みました。女性初の首相として21日夜、歴史的な船出をした高市新内閣。高市早苗新首相：第104代内閣総理大臣に任命されました、高市早苗でございます。国家国民のため結果を出していく。強い日本をつくるため、絶対に諦めない。そう決意をしている。この内閣は決断と前進の内閣。午後10時から行われた就任会見で、内閣の目指す姿をこう表現した高市新首相。その新しい内閣の顔触れは、初入閣が10人、女性閣僚