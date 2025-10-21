シャオミ・ジャパンは、2025年内にオープンを予定している直営店「Xiaomi Store」3店舗のうち、「Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店」と「Xiaomi Storeイオンモール幕張新都心店」の開店日を発表した。Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店（写真は店舗仮囲い）「Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店」は、埼玉県・越谷市にある「イオンレイクタウンkaze」の1階にて、11月15日10時にオープン予定。また、千葉県千葉市にある