１８日、「元代の戯曲『西廂記』文化展〜西廂に咲く恋の詩〜」の展示品。（長崎＝新華社配信）【新華社広州10月21日】日本の長崎孔子廟・中国歴代博物館で18日、「元代の戯曲『西廂記』文化展〜西廂に咲く恋の詩〜」が開幕し、中国の恋愛物語の古典が新たな文化交流を紡いでいる。今回の展覧会は、広東省博物館と日本の長崎孔子廟・中国歴代博物館の共催によるもので、中国文学の古典「西廂記」の芸術的魅力と世界的な影響