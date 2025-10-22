中央道上りの八王子インターチェンジ付近で、軽乗用車が中央分離帯にぶつかり横転する事故がありました。運転していた40代の男性が足を骨折する重傷です。【映像】軽乗用車が横転する瞬間警視庁によりますと、午後4時前、中央道上りの八王子インターチェンジ付近で「軽乗用車が横転している」と目撃者から110番通報がありました。この事故で、車を運転していた40代の男性が右足を骨折するけがをしました。車に同乗者はおらず