大手芸能プロダクション・アミューズは２２日、同社が手がける６人組ボーイズグループ「ＴｈｅＲｉｇｈｔＬｉｇｈｔ（ザ・ライトライト）」が１ｓｔシングル「ＹＥＳ」で１１月２２日にＣＤデビューすることを発表した。同グループは２４年に行われた「アミューズボーイズオーディション」を経て同年８月に始動。同社で令和初のボーイズグループとなりグループで平均年齢は１６・５歳。８月１７日には、ＺｅｐｐＤｉｖｅ