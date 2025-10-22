男子個人総合決勝に向け調整する橋本大輝＝ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権は第4日の22日にジャカルタで男子個人総合決勝が行われ、予選トップの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が内村航平以来、史上2人目の3連覇に挑む。12位通過だったパリ五輪王者の岡慎之助（徳洲会）らと争う注目の大一番へ、21日は練習会場で最終調整した。橋本は床運動とつり輪を除く予選の4種目で高得点の14点台を並べ