高市早苗新総理に対し、中国外務省の報道官は台湾問題を念頭に政治的な約束を遵守するよう求め、けん制しました。【映像】中国市民の声中国外務省の報道官は21日、「中国と日本は緊密な隣国で、日中関係における中国の基本的な立場は一貫して明確だ」と強調しました。そのうえで、台湾問題などを念頭に「政治的な約束を遵守し、戦略的互恵関係を全面的に推し進めるよう望む」と高市新総理をけん制しました。「街の人からは懸