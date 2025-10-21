「ボクシング・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ」（２１日、後楽園ホール）王者の“ハマのタイソン”こと田中空（２４）＝大橋＝が、同級３位の坂井祥紀（３４）＝横浜光＝に６回２分１３秒ＴＫＯ勝ちし、初防衛に成功した。負傷によるストップながら、プロ５戦全てＫＯ勝ちを飾った。序盤から冷静にディフェンスしながらプレスし、上下に打ち分けて完勝。試合後、リングサイドで観戦していた前王者の佐々木尽（２４）＝