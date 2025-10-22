初閣議を終え、記念撮影に臨む高市早苗首相（前列中央）と閣僚ら＝21日午後11時32分、首相官邸高市早苗首相は21日の記者会見で、新内閣に関し「『決断と前進の内閣』だ」と命名した上で政権運営に意欲を示した。「日本は大きな危機に直面している。立ち止まっている暇はない。全力で変化を恐れず、果敢に働く」と強調。自民党と日本維新の会による連立でも衆参両院で少数与党の現状に触れ「困難な船出だ。それでも私は諦めない」