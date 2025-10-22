1978（昭和53）年10月22日、後楽園球場で行われた日本シリーズ第7戦で、六回のヤクルト・大杉勝男選手の左翼ポール際への飛球を、審判が本塁打と判定。阪急の上田利治監督（中央左）がファウルと猛抗議し、試合は1時間19分中断した。判定は覆らず、ヤクルトが4―0で勝ち、4勝3敗で初の日本一に輝いた。