きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りが強まっており、１．１６ドルを割り込む動きが見られている。１００日線を下放れる展開が見られており、目先は今月前半にサポートされた１．１５ドル台半ばの水準をい試しに行くか注目される。一方、ユーロ円は円安の動きから買い戻しが膨らんでおり１７６円台を回復。２１日線でサポートされた格好となっており、上向きの流れを継続して