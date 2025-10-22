国民民主党は、21日の参院本会議での首相指名選挙の決選投票で、党の方針とは異なる投票をした小林さやか参院議員を厳重注意した。参院本会議で行われた首相指名選挙で、小林氏は1回目の投票では玉木代表に投票し、自民党の高市総裁と立憲民主党の野田代表の上位2人による決選投票では高市氏に投票した。国民民主党は、決選投票になった場合には玉木氏の名前を書くことを決めていたため、川合参院幹事長が小林氏に事情を聴取した。