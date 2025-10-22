ボーイズグループ The Right Lightが、1stシングル「YES」を11月22日に配信リリースする。 （関連：平野紫耀が拡張する振れ幅、神宮寺勇太が作る接続点、岸優太が大事にするHIPHOP観――Number_i『No.Ⅱ』歌詞解説） 同グループは、2024年に行われた『アミューズボーイズオーディション』にて、準グランプリを受賞した西浦心乃助、ファイナリストの黒木康正、合宿