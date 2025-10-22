藤原大祐が、新曲「好き」を10月29日に配信リリースする。 （関連：【関連記事】『教場』は“俳優の登竜門”に？KEY TO LIT 猪狩蒼弥に寄せる期待と木村拓哉が見せる背中） 約1年ぶりの新曲となる本楽曲は、一度聴いたら離れない中毒性のあるメロディに乗せ、無垢な恋心や目の前にいる大切な人への想いが歌われる、藤原史上初のラブソング。〈それでも言えない〉、〈それでも言いたい〉などの歌詞にあるような、日に