町田にとって初のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）。グループステージ初戦はFCソウル（韓国）と１−１、続くジョホール戦（マレーシア）はスコアレスドロー。アジアの舞台で初勝利を目ざし、10月21日、敵地での上海海港戦に臨んだ。12分に相手のオウンゴールで先制した町田は、25分に相馬勇紀のミドル弾でリードを広げる。後半はゴールを奪えなかったものの、相手の反撃をシャットアウトし２−０のままタイムアッ