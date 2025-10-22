サザンオールスターズ、福山雅治らを擁する芸能事務所「アミューズ」に所属するボーイズグループ「TheRightLight（ザ・ライトライト）」がデビューする。来月22日にデビュー曲「YES」を配信リリースする。黒木康正（18）は「デビューというスタートラインに立てたことを、心から嬉しく思います」とかみしめた。同グループはアミューズにとって令和初のボーイズグループ。昨年開催された同社のオーディションで準グランプリ