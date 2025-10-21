ウェアラブルカメラ「DJI Osmo Nano」をレビュー！Vlogなどの用途でアクションカメラのニーズが広がっています。アクションカメラは手振れ補正や水平補正などの機能によて移動しながらの撮影がやりやすいのが特徴です。また体や車などに付けることで面白い視点の動画の撮影も可能となっています。そんなアクションカメラとしてDJI JAPANから人気の「Osmo」シリーズとして「Osmo Nano」が2025年9月23日（火）に発売されました。販路