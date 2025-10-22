俳優で歌手の藤原大祐（たいゆ）が２９日に約１年ぶりの新曲「好き」を配信リリースすることを２２日、発表した。一度聴いたら離れない中毒性のあるメロディーに乗せ、無垢（むく）な恋心や目の前にいる大切な人への想（おも）いをうたった自身初の“ド直球ラブソング”。「それでも言えない」「それでも言いたい」などの歌詞にあるような、日に日に膨らむ想いを言えない、だけど、伝わってほしい、そんな誰しもが恋をしたとき