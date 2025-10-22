６人組ボーイズグループ「ＴｈｅＲｉｇｈｔＬｉｇｈｔ（ザ・ライトライト）」が１１月２２日に配信シングル「ＹＥＳ」で歌手デビューすることが２２日、発表された。１２月１３日には東京・ＳＨＩＢＵＹＡＣＬＵＢＱＵＡＴＴＲＯでデビューライブを開催する。同グループは、２０２４年の「アミューズボーイズオーディション」で準グランプリの西浦心乃助、ファイナリストの黒木康正、合宿審査参加者の星秀光、第３４回