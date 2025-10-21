タイサッカー協会は２１日、同国代表の石井正忠監督との契約を解除したと発表した。同協会は契約解除について、監督の指導方針と協会の方針が一致しなかったこと、２３年１２月の就任以降３０試合で１６勝と成績を残せなかったことを理由に挙げた。石井氏とは会談も行っていると説明し、「石井正忠氏がタイ代表のレベルを向上するために尽力してくれたことを感謝する」と感謝を伝えた。一方で、石井氏からは不満の声が漏れた