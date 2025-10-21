１４日、吉林省公主嶺市で、田園地帯を走る高速鉄道の列車。（ドローンから、公主嶺＝新華社記者／張楠）【新華社北京10月21日】中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）の実施以降、食糧安全保障戦略を深く進め、その基礎を全方位的に固めてきた。高規格農地の累計面積は10億ムー（約66万7千平方キロ）以上となり、2024年の食糧生産量は1兆4千億斤（7億トン）と20年に比べ740億斤（3700万トン）増えた。1人当たり食糧占有量も500