グラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、22日発売の『週刊少年マガジン』47号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】驚きの透明感！ヘルシーな美ボディを披露した沢口愛華“癒しクィーン”の沢口が、沖縄・石垣島で大人っぽさ全開の水着デート。ヘルシーで美しいボディラインを披露し、透明感あふれる表情で誌面を華やかに彩った。同号の巻頭カラー漫画は『カナン様はあくまでチョロい』（ｎｏｎｃｏ）【写真】撮