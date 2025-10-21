金を密輸しようとしたとして男女が逮捕です。逮捕されたのは、草加市の西村昌盛容疑者（34）と、足立区の大坪美香容疑者（30）ら4人です。4人は去年7月、砂のような状態にした金、およそ8キロ、9870万円相当を下着に縫い付けられたポケットに隠して香港から密輸。羽田空港の税関で消費税、あわせて987万円の支払いを免れようとした疑いがもたれています。4人は、容疑を認めているということです。