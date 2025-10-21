記者会見で笑顔を見せる高市早苗首相＝21日午後10時43分、首相官邸（代表撮影）高市早苗首相は21日の記者会見で、韓国の食べ物や文化に親近感を抱いていると強調した。高市氏の首相就任により日韓関係が悪化するとの懸念が韓国内で出ていると指摘され「韓国のりは大好き。コスメも使っている。ドラマも見ている」と語った。近く韓国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を念頭に「李在明大統領にお目にかかれ