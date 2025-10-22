大手芸能事務所アミューズの令和初のボーイズグループ、「The Right Light（ザ・ライトライト）」が、11月22日に初の配信シングル「YES」でデビューすることが決まった。同15日にTOKYO FMホールでファンミーティングを行う他、12月13日にはSHIBUYA CLUB QUATTROでデビューライブ「YES」を開催する。西浦心乃助（16）、黒木康正（18）、星秀光（17）、松瀬太虹（18）、木戸啓人（15）、ショーン旺（15）の6人組で24年8月に始動。8月