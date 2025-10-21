高市新総理は21日夜、就任後初の記者会見に臨み、外交関係について「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻したい」との決意を述べた。【映像】「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻したい」と笑顔で語る高市新総理（実際の映像）高市新総理は外交について、「日米同盟はもう我が国の外交、安全保障の基軸。我が国は米国にとっても、米国側から見ても、米国の対中戦略であったり、米国のインド太平洋戦略であったり、そ