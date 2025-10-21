西武は21日、青山美夏人投手（25）、豆田泰志投手（22）、長谷川信哉外野手（23）の3選手を、中米プエルトリコで行われるウインターリーグに派遣すると発表した。派遣チームは首都サンファンの「サンファン・セナドーレス」。期間は11月6日から12月中旬の予定となっている。青山は昨年プロ初勝利を完封で挙げるも、3年目の今季はわずか2試合の登板で防御率13・50。球団を通じて「どんな場面でも自信を持って投げられる技術、