部下の既婚男性とラブホテルで密会していた問題が波紋を広げている前橋市の小川市長。“続投”する意思を示した経緯を、市議会に説明しました。“ホテル密会”の問題をめぐり、前橋市議会への説明を行った小川市長。自身の報酬を50%減額したうえで、市長を続投する考えを明らかにしています。一部の市議からは、“出直し選挙”を促す声などが上がったということですが、小川市長は…前橋市小川晶 市長「市政を停滞させるこ