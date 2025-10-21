◆プロボクシング▽東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・田中空（６回ＴＫＯ）同級３位・坂井祥紀●（１０月２１日・東京・後楽園ホール）東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチで王者・田中空（２４）＝大橋＝が挑戦者の同級３位・坂井祥紀（３４）＝横浜光＝を６回２分１３秒ＴＫＯで下し、初防衛に成功した。戦績は田中が５戦全勝（５ＫＯ）、坂井が２９勝（１５ＫＯ）１６敗３分