先ほどから円高の動きが強まっており、ドル円は１５１円台半ばに伸び悩んでいる。本日のドル円は一時１５２円台まで回復していた。 先ほどから高市首相の就任会見が行われており、「日銀は政府と意思疎通を図っていくことが重要だ」との認識を明らかにした上で、「金融政策の手法については日銀に委ねられるべき」と述べたことに反応している可能性もありそうだ。 高市首相の以前からの主張に変更はないと思われるが、