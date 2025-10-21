高市新総理は21日夜、就任後初の記者会見に臨み、日韓関係を懸念する質問に回答した。【映像】頬に手を当て「韓国コスメも使っている」と満面の笑みで話す高市総理（実際の映像）「日本にとって重要な隣国。国際社会のさまざまな課題に対応するためにも必要なパートナーだ。日韓関係の重要性は増していると考えている。これまでの政権の間で築かれてきた日韓関係の基盤に基づきながら、日韓関係を未来志向で安定的に発展させた