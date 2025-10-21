石原伸晃・元自民党幹事長は２１日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、同日発足した高市内閣について、「目先は物価高対策だが、中長期的には成長分野への投資だ」と述べ、規制緩和などの推進を求めた。財務省出身の片山さつき氏を財務相に起用した人事に関し、「（財政について）全て分かっている人。バランスを取ってやってくれると期待している」と評価した。保守色の強い小野田経済安全保障相が外国人政策も担うこと