【ACLEリーグステージ第3節】(上海)上海海港 0-2(前半0-2)町田<得点者>[町]オウンゴール(12分)、相馬勇紀(25分)<警告>[上]マテウス・ユッサ(89分)[町]相馬勇紀(48分)主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ└町田、ついにアジア初勝利!! 中2日上海アウェーで2-0完勝、相馬勇紀がスーパーミドル弾