[10.21 ACLEリーグフェーズ第3節 上海海港 0-2 町田 上海]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は21日、リーグステージ第3節を行い、FC町田ゼルビアが上海海港(中国)を2-0で破った。MF相馬勇紀のスーパーミドル弾などで前半のうちに2点を奪い、危なげない内容で歴史的なアジア初勝利。通算成績でも1勝2分けと無敗をキープし、暫定3位に浮上した。町田は18日のJ1第34節・福岡戦(△0-0)から中2日でのアウェーゲーム。GK谷晃生