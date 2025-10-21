新内閣が発足し、記者会見する高市早苗首相＝午後10時10分、首相官邸（代表撮影）高市早苗首相は21日の記者会見で、能登半島地震を巡り「インフラ復旧や、なりわいの再建、住まいの確保は道半ばだ。一日も早い復旧・復興に向け、政府一丸となって取り組む」と述べた。被災地訪問について、石川県の馳浩知事からメールを受け取ったと明らかにし「当面、外交日程や早急に対応すべき国会審議があるが、日程が空くところを見てぜひ