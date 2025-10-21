日本自動車工業会の片山正則会長（いすゞ自動車会長）は２１日、高市内閣の発足について「政治の停滞を乗り越え、日本を前に進める大きな一歩だ。物価高に苦しむ国民を支える政策や、日本経済の競争力を強化する施策を速やかに講じてもらいたい」とのコメントを発表した。自動車業界では、米国の高関税政策による影響が懸念されている。片山氏は「取り巻く環境は極めて厳しい」とし、「国内基盤の強化につなげる視点から、自動