FC町田ゼルビアは現地10月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第３節で、上海海港と敵地の浦東フットボール・スタジアムで対戦した。クラブ史上初のACLEを戦う町田は、同大会で過去２戦はいずれもドローで未勝利。アジアの舞台で初白星を目ざすなか、立ち上がりからペースを握ると、幸先良く先制に成功する。12分、左サイドからの攻撃で、相馬勇紀の縦パスを受けた増山朝陽のクロスに、藤尾