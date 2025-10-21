◇サッカーACLE町田2―0上海海港（2025年10月21日中国・浦東フットボール・スタジアム）アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）東地区1次リーグ第3戦が行われ、初参戦のFC町田ゼルビアはアウェーで上海海港（中国）を2―0で制し、“アジア初勝利”を挙げた。先制点は前半12分だった。MF増山の左クロスにFW藤尾が反応する。頭で合わせ、一度はGKに阻まれたが、こぼれ球を逃さず、粘り強く相手DFと競り合いなが