自民党の高市早苗総裁は２１日、国会で第１０４代首相に指名され、皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て高市内閣が発足した。女性首相は憲政史上初めて。石破内閣までの公明党に代わり、日本維新の会との連立内閣となる。首相は同日深夜の初閣議で、経済対策の策定を指示した。自民、維新両党はガソリン税の暫定税率廃止法案を２１日召集の臨時国会で成立させることで合意している。政府・与党は、経済対策の裏付けとなる今年