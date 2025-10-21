高市早苗首相が２１日、首相就任後初となる会見を首相官邸で開き、朝鮮日報の記者から「韓国では日韓関係が悪化するのではないかとの懸念がある。日韓関係の考えは？」と質問された。高市首相は「韓国は日本にとって重要な隣国。国際社会のさまざまな課題に対応するために、必要なパートナーでございます。日韓関係の重要性はいま一層、増していると考えている。これまで築かれてきた日韓関係の基盤に基づきながら、未来志向で