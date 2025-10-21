◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第３節町田２―０上海海港（２１日、浦東フットボール・スタジアム）町田はアウェーで上海海港と対戦し、２―０で勝利した。ここまで２分けで勝利をつかめていない町田だが、前半１２分に先制点を奪った。ＭＦ増山朝陽が左クロスを上げると、ＦＷ藤尾翔太が頭で合わせる。相手ＧＫに防がれるが、こぼれ球から相手のオウンゴールにより先に主導権を握った。さらに、同２５分には