【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前日比54.80ドル高の4万6761.38ドルを付けた。米企業の業績を見極めようと決算発表が本格化するのを前に様子見ムードが強く、値動きは限られた。