新内閣が発足し、記者会見する高市早苗首相＝21日午後10時43分、首相官邸首相官邸で就任後初の記者会見に臨んだ高市早苗首相。「強い日本をつくるため、絶対に諦めない」「日本の国益を守り抜く」。終始笑みを絶やさず、力強さをアピールした。午後10時からの会見冒頭「新内閣発足まで時間を要したことについて、国民の皆さまにおわびを申し上げます」と謝罪した高市首相。長年続いた連立政権を離脱した公明党への感謝の言葉も