札幌・白石警察署は、2025年10月21日、札幌市白石区に住む男子中学生（14）を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。男子中学生は、札幌市厚別区大谷地西1丁目のコンビニエンスストアで8月27日午後5時前、菓子1点（販売価格394円）と札幌市厚別区大谷地東4丁目のコンビニエンスストアで10月4日午前1時15分ごろ、酎ハイ2本（販売価格合計348円）を盗んだ疑いがもたれています。警察の調べに対し男子中学生は、「間違いありません」と