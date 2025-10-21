２１日、高市内閣の法務大臣に広島２区選出の平口洋衆院議員が初入閣しました。 平口氏（７７歳）は東京大学法学部を卒業し、国土交通省などを経て、２００５年に初当選してから、これまでに６回当選し、法務副大臣や自民党副幹事長などを歴任してきました。 初入閣となる平口洋氏は「全員活躍でやる。その一翼を担って幅広くやりたい」とコメントしました。 地元の後援会長からも、念願の初入閣に喜びの声が寄せられました。