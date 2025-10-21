フランスの2007年の大統領選で、リビアから不正な選挙資金を受け取ろうとしたとして禁錮5年の有罪判決を受けたサルコジ元大統領が収監されました。21日、フランス・パリの自宅を出たサルコジ元大統領。その後、刑務所に収監されました。フランスの大統領経験者が収監されたのは、今の政治体制になった1958年以降初めてです。サルコジ元大統領は、自身が当選した2007年の大統領選挙をめぐり、側近らと共謀して当時のリビア・カダフ