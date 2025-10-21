BS朝日は21日、同局の討論番組「激論！クロスファイア」で司会を務める田原総一朗氏を厳重注意したとスポニチ本紙の取材に答えた。10月19日の放送で、「発言に一部不適切な内容がございましたため、厳重注意といたしました。いただいたご意見は真摯に受け止め、今後の番組作りに生かしてまいります」とした。19日の放送では、高市早苗氏の選択的夫婦別姓に対する否定的な姿勢について、ゲストの辻元清美氏、福島瑞穂氏が批判